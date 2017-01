Continuar a ler

O responsável técnico do Lusitano vai mais longe: "Em toda a minha vida desportiva não me recordo de nada assim e, mesmo num quadro de todo adverso, continuamos na luta. Não pretendemos receber qualquer prenda nas três jornadas em falta e apenas pedimos que não nos prejudiquem."No próximo domingo o Lusitano desloca-se ao reduto do Farense, "um adversário com um orçamento muito superior, habituado a competir noutros campeonatos e servido por futebolistas muito experientes, mas confio plenamente nos meus jogadores e acredito que alcançaremos uma vitória."O presidente do Lusitano, Miguel Vairinhos, referiu que "a carreira da equipa terá causado surpresa e, fruto disso, fomos seriamente prejudicados em várias partidas. O que esperamos é que as três jornadas finais decorram com a máxima normalidade, com isenção e sem prendas."O clube algarvio prepara uma exposição - baseada nas imagens recolhidas em várias partidas - a enviar ao Conselho de Arbitragem no final da primeira fase do Campeonato de Portugal.De acordo com Marco Almeida, diretor desportivo, "há pessoas incapazes para o exercício de determinadas funções e não acreditámos que muitos dos erros que nos prejudicaram seriamente tenham ocorrido sem querer. Quem apreciar as imagens perceberá isso. Se as pessoas não estão capacitadas para dirigir jogos de futebol, deverão ser punidas. É o que acontece com os jogadores, quando cometem erros..."