Uma primeira parte muito movimentada, com as equipas a procurarem o golo e em que o Académico, da 2.ª Liga, puxou dos galões e jogou mais tempo no meio campo dos trambelos, que militam no Campeonato de Portugal.O Lusitano era muito perigoso no contra-ataque, deixando em sentido a defesa academista em dois lances: primeiro uma entrada pela esquerda de Barros e também numa jogada individual de Hélder Rodrigues.Antes, aos 10 minutos, já Avto tinha desperdiçado na sequência de um lançamento de linha lateral, ao permitir a defesa atenta de Ruca já sobre a linha de golo.Na segunda parte, maior domínio do Ac. Viseu, mas sem grandes oportunidades.Francisco Chaló mexeu na equipa e a entrada de Sandro Lima foi determinante, com o avançado brasileiro a marcar o único golo do jogo, aos 77', na recarga a um primeiro remate de Barry.Até final o Lusitano procurou ainda o empate, mas o Ac. Viseu foi sempre consistente a defender., Sandro Lima, 77 minutos.Ruca, Márcio Santos (Braz, 65), Calico, Tiago Gonçalves, Paulo Oliveira, Pedro Rodrigues, Silla, Jaquité (Fábio Machado, 90+3), Barros (Edgar Lopes, 88), Hélder Rodrigues e Klysman.Suplentes: Miguel Dias, Braz, Assane, Sunday, Fábio Machado, Edgar Lopes e Guilherme.Rogério Sousa.Jonas, Tomé, Bura, Pica, Kiko, Capela (Gonçalo Duarte, 88), Paná, Bruno Loureiro, Avto (Sandro Lima, 68), Yuri (Erivaldo, 85) e Barry.Suplentes: Elísio, Joel, Fábio Santos, Gonçalo Duarte, Luís Alberto, Erivaldo e Sandro Lima.Francisco Chaló.Vasco Santos (Porto).cartão amarelo para Jaquité (25), Capela (25), Bruno Loureiro (30), Kiko (68) e Silla (69).Cerca de 1.500 espectadores.