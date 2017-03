Fábio Machado é o segundo reforço anunciado esta quarta-feira pelo Lusitano de Vildemoínhos para o que resta da temporada 2016/17 do Campeonato de Portugal Prio.O médio, de 25 anos, é natural da cidade de Viseu, partilhou a sua formação entre o Académico de Viseu e o Viseu e Benfica, clubes onde também atuou como sénior.

Paivense e Penalva do Castelo foram os outros clubes que já representou. Nesta época desportiva, Fábio, atuava no Penalva do Castelo onde era dos jogadores mais influentes do plantel.

Autor: João Lopes