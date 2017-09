O Desporto, nomeadamente o futebol, como ferramenta de inclusão social. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, liderado por Joaquim Evangelista, promoveu o tema e juntou à mesa os responsáveis de várias associações com essa preocupação. João Vieira Pinto, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), dirigiu-se à plateia na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, e deu um conselho aos mais novos: desporto sim, mas...

"Cresci num bairro social e a escola não era a minha prioridade. Tinha talento para o futebol, mas se não tivesse sido a ajuda de certas pessoas, nunca teria sido futebolista. Apostem num caminho, mas nunca deixem a escola.Até podes ser futebolista, mas sofres uma lesão e fazes o quê?", atirou.

Continuar a ler

Um dos temas desta conferência foi o projeto ‘SPIN - Sports Welcome Refugees’, ou seja, o desporto como forma de receber os refugiados em Portugal. Aliás, há vários exemplos na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, com alunos oriundos de vários países. Jessie Meliani, de 20 anos, veio das Filipinas em 2014. "Portugal é mais seguro. Costumo jogar voleibol, o que ajuda a socializar", disse ao nosso jornal. Nem todos quiseram recordar as experiências, muitas delas dramáticas, que viveram. A ideia era outra: conviver. E nada como um jogo de futebol que juntou refugiados, alunos, ex-jogadores (Silas foi um deles) e jornalistas – Record também participou.