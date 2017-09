Continuar a ler

O desejo de celebrar este jogo foi expressado durante um encontro do secretário Alexis Tam com o ministro da Educação português, Tiago Brandão Rodrigues, na quarta-feira.



Ainda no âmbito do desporto, os dois governantes "concordaram que Macau tem condições únicas para ajudar na preparação das seleções olímpica e paraolímpica portuguesa para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020".



Segundo o mesmo comunicado, foram discutidos também assuntos de cariz cultural, com secretário de Macau a indicar que o Festival Juvenil Internacional de Dança 2018 vai incluir equipas de Lisboa, Porto e Coimbra.



No que toca à educação, Tiago Brandão Rodrigues e Alexis Tam manifestaram a intenção de replicar com outras escolas o projeto de geminação entre a escola Pui Ching, de Macau, e o agrupamento de escolas das Laranjeiras. A ideia é que o modelo possa ser reproduzido "com as escolas que ministram os cursos de português em Macau e as escolas que ministram o ensino de chinês em Portugal".



O 40.º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China e o 20.º da transferência de Macau poderá ser assinalado, em 2019, com um jogo de futebol entre as duas seleções, anunciou esta sexta-feira o Governo de Macau.Em comunicado, o gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura revelou que as duas datas redondas, que coincidem em 2019, poderão ser celebradas "através do desporto, nomeadamente de um jogo entre as seleções chinesa e portuguesa a realizar em Macau".