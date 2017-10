Mais de cem representantes das principais sociedades desportivas do futebol português, incluindo os três grandes, marcaram ontem presença no auditório João Aranha, na sede da Liga, no Porto, para discutirem temas comuns. A iniciativa, denominada ‘Liga-te’, introduz um conceito de workshops temáticos e de reflexão estratégica e tem como foco as áreas administrativa, financeira, de competições e marketing, entre outras.No final desta primeira sessão, o presidente da Liga, Pedro Proença, fez um balanço positivo do encontro, congratulando-se inclusivamente pela forma como o projeto foi recebido pelos filiados. "Trata-se de um fórum em que as sociedades desportivas são chamadas a apresentar pontos de vista completamente diferentes. Ficamos a perceber as suas dificuldades e damos soluções para o dia a dia. As coisas estão a correr muito bem e a adesão foi fantástica."Pedro Proença salientou, por outro lado, que é desejo do organismo a que preside "continuar a trabalhar para os clubes", pelo que este tipo de sessões de trabalho "serão muito mais regulares", dado terem como objetivo "o bem coletivo". "Defendemos o princípio de que todos juntos valemos muito mais do que individualmente e pretendemos criar um centro de serviços partilhados para as sociedades desportivas. Estou absolutamente convicto que, no final da temporada em curso, teremos soluções extremamente agradáveis e extremamente económicas para as próprias sociedades desportivas", concluiu o presidente da Liga.