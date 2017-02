Continuar a ler

O jogo, transmitido simultaneamente na Sporting TV e na TVI 24, registou uma audiência média de 102 mil pessoas e ficou entre os programa mais vistos no cabo nesse dia, de acordo com a GFK, empresa que mede as audiências de televisão em Portugal.A vitória do Sporting garantiu um share de 4,4 por cento à TVI24, estação que transmitiu o jogo de Alvalade, presenciado ao vivo por 9263 espectadores.O momento em que mais gente se ligou à emissão coincidiu com a marcação da grande penalidade. Na altura em que Solange Carvalhas rematou estavam ligadas na TVI24 213 mil pessoas. Às 16:37 o share da TVI24 era de 8,8 por cento. Ou seja, em 100 pessoas que estavam a ver televisão, nove seguiam o jogo da Liga Allianz.O jogo liderou sempre entre os canais de cabo e nos últimos minutos aproximou-se mesmo dos canais generalistas TVI, SIC e RTP1.Estes números não contabilizam as audiências que preferiram assistir ao encontro via Sporting TV.O jogo de Alvalade foi o mais visto de sempre entre equipas portuguesas femininas e deixou o Sporting na liderança da Liga Allianz, com mais 3 pontos do que o Sp. Braga.