Espera-se, por isso, uma boa mancha azul-grená no Estádio da Luz.

Nem o facto de ser uma sexta-feira, dia de trabalho, trava os adeptos do Chaves, que estarão massivamente no Estádio da Luz esta noite para apoiar a equipa de Ricardo Soares no desafio frente ao Benfica (21 horas).São aguardados mais de mil adeptos transmontanos no estádio dos encarnados. Esta manhã partiram de Chaves sete autocarros e múltiplas viaturas particulares em direção à capital, onde já estarão outros adeptos flavienses, residentes na grande Lisboa.

Autor: Paulo Silva Reis