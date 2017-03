Augusto Inácio tem um problema em mãos no que aos guarda-redes diz respeito. Com Stefanovic afastado há vários meses devido a lesão e com Taborda a contas com um traumatismo na perna direita, o técnico tem disponível para a receção ao Boavista apenas Makaridze. É certo que o habitual titular vai ser opção, mas segue a dúvida sobre quem será o escolhido para ir para o banco de suplentes. A recuperação de Taborda ainda é possível e, caso não aconteça, o júnior Mário pode ser convocado, ele que ontem foi a novidade no treino do plantel principal.

Autor: Bruno Freitas