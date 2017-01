O médio azeri Emin Dzhabrail-Ogly Makhmudov está já há seis meses em Portugal, mas esta semana aventurou-se na sua primeira conferência de imprensa em português. O mínimo que se pode dizer é que se saiu tão bem como nos últimos jogos que tem realizado com a camisola do Boavista, afirmando-se como aposta de Miguel Leal no meio-campo dos axadrezados.

Segredo para tudo isto? O central Lucas, que divide com Makhmudov o apartamento, e, conforme revelou o médio que também tem nacionalidade russa, essa ferramenta cada vez mais indispensável que é o Google Translator. "Falo mal inglês e quando cheguei aqui só encontrei o Lucas a falar um pouco de russo [o guarda-redes azeri Aghayev só foi contratado mais tarde], e se queria falar tinha de aprender rapidamente português", explicou Makhmudov sobre o seu processo de aprendizagem. A ajuda de um professor particular, proporcionado pelo Boavista, também foi importante: "Estou muito feliz por estar aqui e agora finalmente a jogar, mas reconheço que também precisei de algum tempo de adaptação, pois aqui o futebol é muito mais de contacto."

Depois de quatro jogos a saltar do banco, Makhmudov foi finalmente titular no último encontro disputado pelo Boavista, na Choupana, onde os axadrezados venceram por 2-0 com um golo do médio do Azerbaijão. O tal que avança para este jogo com o V. Setúbal "determinado a conseguir mais uma vitória".

Autor: Eugénio Queirós