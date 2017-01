Continuar a ler

Este é o segundo reforço de inverno para equipa orientada por João Eusébio, depois de o jovem médio Fábio Fonseca, de 19 anos, ter sido promovido da formação B dos alvinegros à equipa profissional. "Vim para ajudar a equipa e espero que tenhamos sucesso. Estou preparado para dar o meu contributo. Sei que o Varzim tem um grande historial e adeptos que vivem o clube intensamente. Estou feliz por este novo desafio", afirmou.Este é o segundo reforço de inverno para equipa orientada por João Eusébio, depois de o jovem médio Fábio Fonseca, de 19 anos, ter sido promovido da formação B dos alvinegros à equipa profissional.

O Varzim anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Cephas Malele, de 22 anos, que na primeira parte desta época jogou no Leixões. O jogador suíço, de ascendência angolana, chega à Póvoa de Varzim por empréstimo até ao final da temporada dos italianos do Palermo, que já o tinham cedido ao Leixões.Ao serviço da formação de Matosinhos, Malele acabou por não ter muito sucesso, alinhando em apenas 14 jogos e não marcando golos. Em declarações ao site do clube poveiro, Malele mostrou vontade em ter sucesso neste novo desafio profissional.

Autor: Lusa