Depois, falou sobre as suas qualidades, para que os adeptos unionistas saibam o que podem contar: "Sou um jogador explosivo que joga num curto espaço do relvado, com velocidade, mas tenho de me adaptar ao futebol português, pois estou habituado a jogar em França. Mas promete dar o meu máximo para ajudar a equipa para que esta possa vencer o maior número de jogos possíveis".Quanto ao futebol português, admitiu que apenas conhece a 1ª Liga. "Não conheço muito bem o nível dos jogos em Portugal, pois não tive oportunidade de ver encontros da 2ª Liga. Só vi alguns jogos da 1ª Liga, onde há intensidade e tem jogadores muito técnicos, é um tipo de jogo que eu gosto. Preciso de adaptar-me o mais rápido possível". Por último falou onde poderá atuar no relvado: "Jogo nos dois lados, quer na esquerda, quer na direita, mas também posso jogar no meio com dois avançados".O ponta de lança Betinho que foi operado em Lisboa a uma lesão no joelho, afinal poderá estar de volta aos relvados bem mais cedo do que inicialmente se previa. A cirurgia a que foi sujeito, revelou que a lesão não era tão grave como se suspeitava, e dessa forma, o departamento clínico unionista acredita que este avançado possa estar de volta à competição até ao mês de dezembro.Quanto ao treinador José Viterbo, parece que estará para ficar. Os responsáveis do União não estão em contato com nenhum técnico e vão aguardar pela partida deste domingo, onde os madeirenses vão receber o Orientar, num embate a contar para a Taça de Portugal. Depois, o presidente Filipe Silva irá tomar uma decisão, que pode mesmo passar pela continuidade de Viterbo à frente do plantel e arranjar uma solução para comandar a equipa B unionista que disputa a competição regional.