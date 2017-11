O azar voltou a bater à porta do plantel unionista. O extremo Malfleury está lesionado, pois sofreu um fratura no 5º metatarso do pé direito, prevendo-se uma paragem de 3 semanas. Refira-se que este jogador, foi o último reforço conseguido pela equipa de José Viterbo e estava começar afirmar-se no onze do União. Mais uma baixa para o embate deste domingo, frente ao Freamunde, em partida relativa à Taça de Portugal. O histórico dos últimos confrontos entre as duas equipas é favorável aos madeirenses, pois averbaram 3 vitórias, em outras tantas partidas, embora sempre por números pequenos.

Com o relvado da Ribeira Brava em mau estado, os azuis e amarelos não irão treinar no local da partida. Hoje, mais uma sessão à porta fechada, às 10 horas, no campo da DRJD, na Camacha.

Autor: João Manuel Fernandes