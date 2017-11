Agora investidor do Camacha, analisando o futebol a partir de uma posição diferente, Maniche teceu críticas à forma como foi gerida a transferência de Adrien para o Leicester, que deixou o médio parado até à janela de inverno. "A sua transferência deveria ter sido tratada mais cedo pelo agente. Não faz sentido que tenha de ficar meio ano sem jogar", sublinhou, apesar de confessar não ter ideia de quem foi o empresário envolvido.





Entretanto, e a talho de foice, Maniche desabafou "que se está a perder um pouco aquela figura do agente que acompanha o jogador. Agora o foco está demasiado colocado no negócio. Os empresários preferem manter boas relações com os clubes, dado que jogadores há muitos e por aí conseguem fazer mais negócios do que ajudar os seus representados, apoiando-os e às suas famílias", lamentou o antigo médio.No entender de Maniche, também "não faz sentido só poder utilizar dois jogadores não madeirenses no Camacha", no CPP, quando "na formação não há limites para estrangeiros".