Mano, Joel e Matheus Índio treinaram-se esta quinta-feira de forma condicionada, devido a problemas físicos, numa sessão que decorreu no Estádio Coimbra da Mota, à porta fechada, na qual o grupo de trabalho cumpriu mais uma etapa de preparação, com vista ao encontro da 20.ª jornada, diante do Sp. Braga.Uma partida na qual o técnico Pedro Carmona não poderá contar com Diakhité, habitual titular no eixo da defesa, em virtude do duplo amarelo visto no jogo anterior, na Amoreira, frente ao FC Porto. Na sexta-feira, o grupo estorilista tem agendada nova sessão de trabalho, às 10h30, uma vez mais à porta fechada.

Autor: Manuel António Abrantes