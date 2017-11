Os quatro desaires consecutivos do Feirense não retiram o ânimo a Nuno Manta e aos jogadores, que têm como grande objetivo para esta jornada conseguir um feito histórico. O emblema de Santa Maria da Feira conta por derrotas as nove deslocações ao terreno do Sp. Braga, adversário de depois de amanhã, e até o número de golos nesses encontros é bem evidente das dificuldades que são esperadas na Pedreira: 32 sofridos e apenas 9 marcados. Nuno Manta vai à procura do ‘milagre’ sabendo que enfrentará um adversário que, após a Liga Europa, poupará provavelmente alguns titulares. Flávio e Babanco serão as novidades no onze.

Autor: Ricardo Vasconcelos