Com Peçanha de volta aos treinos, Nuno Manta tem sete baixas confirmadas para a receção ao Chaves, seis por lesão e uma por castigo. Ícaro está suspenso e, com Luís Rocha entregue ao departamento clínico, será Paulo Monteiro a atuar ao lado de Flávio no eixo da defesa.De resto, Kakuba, Hugo Seco, David (operado na semana passada), Platiny e Wellington continuam entregues ao departamento médico.

Autor: Ricardo Vasconcelos