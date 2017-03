Quim Machado é o terceiro treinador do Belenenses em outras tantas épocas consecutivas a tentar manter a invencibilidade numa deslocação ao Estádio da Luz depois de ter conseguido o ciclo mais favorável da respetiva temporada. Após a vitória frente ao Chaves, por 2-1, o treinador aumentou para seis o número de jogos sem perder, mas vê-se confrontado com uma deslocação à Luz e, caso não saia derrotado, consegue aquilo que nem Sá Pinto (2015/16) nem Lito Vidigal (2014/15) atingiram.

De facto, o Benfica assume-se como a ‘besta negra’ do Belenenses depois de ciclos positivos. Sob o comando de Lito Vidigal, a equipa esteve oito jogos oficiais sem perder entre partidas da Liga principal, Taça de Portugal e Taça CTT e, após um empate caseiro diante do Arouca, os azuis visitaram a Luz e saíram de campo vergados a uma derrota clara, por 3-0. Estava assim quebrado o melhor ciclo de 2014/15.

Continuar a ler

Na época transata, Sá Pinto iniciou a sua campanha no Restelo com sete jogos sem perder, incluindo a 3ª pré-eliminatória e o playoff da Liga Europa até que... chegou a deslocação à Luz, onde o Belenenses sofreu uma derrota expressiva (6-0).

Quim Machado chegou ao sexto jogo oficial invicto e vai tentar resistir diante do adversário do costume e novamente fora de casa, mas com a crença em quebrar a tradição mais recente.



Vítor Gomes regressa no dérbi



Vítor Gomes vai voltar ao onze do Belenenses por ocasião da deslocação de segunda-feira à Luz. O médio cumpriu um jogo de castigo frente ao Chaves e poderá vir a ocupar a vaga deixada em aberto por Yebda. O argelino sofreu uma lesão muscular diante dos flavienses e será hoje observado pelo departamento médico, mantendo-se a dúvida sobre a sua operacionalidade.



Admitindo-se que o esquema será o habitual, o outro lugar do meio-campo será disputado pelo sueco Persson e por André Sousa. Cabe a Quim Machado decidir numa partida em que Domingos Duarte está proibido de ver cartão amarelo sob pena de ficar de fora na receção ao Sp. Braga.



Números



3 - Empates e vitórias que Quim Machado obteve nos últimos seis encontros, todos para a 1ª Liga. Tondela, Nacional e V. Guimarães impuseram igualdades à equipa do Belenenses, enquanto Boavista, Arouca e Chaves não conseguiram somar qualquer ponto.



7 - Golos que a formação do Restelo conseguiu marcar nesta fase mais favorável da temporada. Maurides (3), João Diogo, Juanto, Miguel Rosa e Tiago Caeiro foram os autores.