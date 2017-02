Depois de meia época de paragem, Manuel Curto está de volta ao ativo. O médio, de 30 anos, vai reforçar o Torreense , equipa que disputa a fase de subida da zona sul do Campeonato de Portugal Prio."Estou feliz por voltar a casa. Trata-se de um desafio especial porque foi o meu primeiro clube. Aceitei o convite porque acredito no projeto e nas pessoas do Torreense, nomeadamente presidente, diretor e treinador. Além disso, já fiz muitos sacrifícios de estar longe da família e, como tal, essa possibilidade de ficar mais próximo de casa também pesou na minha decisão", referiu o jogador, em declarações a, revelando o desejo para esta nova etapa no conjunto de Torres Vedras: "Estando na fase de subida, a manutenção está assegurada. Então, o objetivo de todas as equipas é subir e nós não fugimos à regra."Formado no Benfica, Manuel Curto teve a primeira experiência no estrangeiro em 2006, no Cerro Reyes Atl., clube das divisões secundárias espanholas. No entanto, a aventura durou pouco tempo e, na mesma temporada, regressou a Portugal e... ao Torreense. Seguiu-se Pinhalnovense, Rio Maior, Estoril, Naval e U. Leiria, antes de voltar a fazer as malas, em 2013. O Taraz, do Cazaquistão, foi o destino, clube onde o médio apontou quatro golos em 13 jogos, antes de se mudar para os polacos do Zaglebie Lubin. Uma viagem que terminou na Bélgica, ao serviço do Lierse, em 2014/15. De volta ao nosso país, Curto vestiu a camisola do Atlético na temporada transata, tendo agora novo projeto pela frente, onde espera ser (ainda mais)... feliz.

Autor: Fábio Aguiar