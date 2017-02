Continuar a ler

Começou no Cazaquistão, onde representou o Taraz (2013); seguiu-se a Polónia, no Zaglebie Lubin (2013/14) e finalmente a Bélgica, onde alinhou pelo Lierse (2014/15). Regressou a Portugal na temporada passada, para representar o Atlético, e reforça agora o Torreense até ao fim da temporada.

Manuel Curto é reforço do Torreense até ao final da temporada. O médio regressa assim a um a casa que conhece bem, depois de ter representado o emblema de Torres Vedras durante meia época em 2006/07.Com parte da formação feita no Torreense e o resto no Benfica, o médio de 30 anos passou por clubes como Pinhalnovense e Rio Maior (2007/08), Estoril (2008/08 e 2009/10), Naval (2010/11) e U. Leiria (2011/12), antes de se aventurar para o estrangeiro.

Autores: Duarte Nuno