O médio Manuel Fernandes foi uma das novidades na convocatória de Fernando Santos para os jogos com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, acabando mesmo por ser titular esta sexta-feira diante dos asiáticos. Uma confiança à qual o experiente jogador do Lokomotiv correspondeu com um golo, cinco anos depois da última vez em que vestiu a camisola das quinas, a 29 fevereiro de 2012, num particular com a Polónia (0-0). Isto depois de ter dito, há alguns anos, que já tinha desistido da Seleção Nacional.

"Quando disse isso se calhar fui mal interpretado. Sabia que ia ser difícil porque isto é um grupo campeão da Europa e ia ser complicado integrá-lo ou sequer ter uma oportunidade. Estou muito contente estar aqui", salientou o médio de 31 anos, em declarações à SIC, antes de salientar: "Dá muito crédito a este plantel. É fácil jogar com estes jogadores porque tem muita qualidade e só facilitaram o meu trabalho."





Quando à possibilidade de estar presente na fase final do Mundial, que se vai disputar precisamente na Rússia - país onde joga desde 2014 -, Manuel Fernandes admite que acredita ainda ser possível convencer o selecionador. "Agora, as expectativas são diferentes. Pude vir à Seleção agora mas vou ter de continuar a trabalhar à espera de ter mais oportunidades no futuro", concluiu.

Autor: Flávio Miguel Silva