Manuel Fernandes, que tem nove jogos e dois golos pela seleção principal, vestiu pela última vez a camisola de Portugal em 29 de fevereiro de 2012, num particular com a Polónia, em Varsóvia, que terminou empatado a zero. Na altura, Paulo Bento comandava a formação das quinas.O jogador de 31 anos foi chamado por Fernando Santos para os particulares com Arábia Saudita, na sexta-feira, em Viseu, e Estados Unidos, em 14 de novembro, em Leiria, numa lista de convocados que inclui muitas caras novas."Vão ser dois jogos em que os jogadores vão poder mostrar ao selecionador as suas capacidades e provar que podem fazer parte do lote de selecionáveis para o Campeonato do Mundo, referiu.Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial2018, que vai decorrer na Rússia, os dois particulares terão um aspeto solidário, com as receitas a reverterem para as vítimas dos incêndios que sucederam em outubro.Estes particulares serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.