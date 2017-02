Continuar a ler

Manuel Machado substitui Lito Vidigal, que se transferiu para o Maccabi de Telavive, de Israel, e deixou-lhe uma "palavra de apreço pelo muito bom trabalho realizado". "Parece-me uma equipa muito bem organizada. Para o Lito e todo o seu quadro, fica uma palavra de reconhecimento pelo que conseguiram fazer aqui", elogiou.Manuel Machado assinou contrato até final da época, mas o presidente do clube, Carlos Pinho, pela "admiração que lhe tem", queria mais tempo. "Por mim, fazia já um contrato de dois ou três anos. Espero que fique cá por muitos anos e que dê continuidade ao trabalho que vai sendo feito em Arouca", desejou o dirigente.O treinador explicou que a duração do contrato foi escolha sua, mantendo-se em linha com o que tem vindo a fazer na sua carreira. "Tenho por princípio contratos curtos. Não vivo de trabalho não realizado. Quando chegarmos a maio, sentamo-nos e abordamos o assunto", explicou o técnico, para quem o Arouca tem "condições para qualquer técnico fazer um trabalho positivo".Manuel Machado já orientou o treino da tarde deste domingo, no Estádio Municipal de Arouca, com vista à deslocação a Chaves, no sábado. Nas bancadas, mais de uma centena de adeptos pôde assistir ao treino e aplaudir o novo treinador.