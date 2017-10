Continuar a ler

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o Professor Manuel Machado para a quebra de vínculo, tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial.

O Moreirense Futebol Clube agradece o profissionalismo do Professor Manuel Machado, ao qual deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais."



O Moreirense anunciou no site oficial a saída de Manuel Machado do comando técnico da equipa. Esta decisão segue-se à derrota por 3-0 com o Belenenses no Restelo.

Autor: Sandra Lucas Simões