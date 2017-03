Continuar a ler

O treinador do Arouca elogiou as caraterísticas individuais e coletivas do adversário, reconheceu que os 'dragões' estão num bom momento e não esqueceu que terão um forte apoio no Estádio Municipal de Arouca, onde a bancada descoberta, cerca de 60% da lotação do recinto, estará composta por apoiantes rivais."Se aliarmos o objetivo e o momento que estão a viver, que é muito positivo, com o último jogo em que foram muito contundentes [7-0 ao Nacional], com uma casa que se adivinha, em termos de apoio, maioritariamente 'azul e branca', temos pela frente um 'monstro'. A tarefa que se avizinha não é fácil. Apesar deste conjunto de fatores, que correm para o lado oposto, não nos tira a ambição", sentenciou o técnico arouquense.Em 12.º lugar na classificação, com 27 pontos, e sem vencer há quatro jogos, o Arouca recebe o FC Porto, segundo classificado com 59 pontos, a um de distância do líder Benfica. Manuel Machado garante que o oponente foi bem estudado."Este FC Porto está mais do que identificado, quer nas suas individualidades quer nas suas dinâmicas, nos sistemas táticos e até na abordagem que fazem nos vários momentos do jogo. Agora, ninguém sabe se o Brahimi vai fintar para a direita ou para a esquerda. Há um conjunto de coisas que são imprevisíveis e têm a ver com o desenrolar do jogo. Preparámos bem o jogo", assegurou.Para este jogo, o Arouca não conta com quatro jogadores lesionados: Karl, Nuno Coelho, Adilson e Velázquez. Manuel Machado lembra que passou por situação idêntica no Nacional da Madeira.O Arouca-FC Porto joga-se na sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.