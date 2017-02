Continuar a ler

O Arouca é 11.º classificado, com 27 pontos, vem de duas derrotas fora de casa, com Benfica e Chaves, e recebe o Belenenses, 12.º classificado com 26 pontos, numa altura em que os azuis acumulam quatro jogos seguidos a pontuar. O técnico do Arouca considera crucial vencer, até pelo calendário desportivo que a sua equipa tem."É importantíssimo ganhar. Esta sequência não era boa - o Benfica e o Chaves fora, temos este jogo em casa, e depois temos logo mais dois jogos com o quarto na tabela e o segundo, estou a falar do Sporting de Braga e do FC Porto. É, de facto, um calendário muito exigente", considerou, apesar de reconhecer que, "muitas vezes, é nestas fases mais complicadas que se conseguem melhores desempenhos, haja vontade e trabalho".Neste embate Manuel Machado vai orientar o Arouca no seu estádio pela primeira vez, após ter substituído Lito Vidigal no comando técnico da equipa, e o treinador, consciente de que os adeptos querem vitórias, espera fazer-lhes a vontade."O que temos em mente é fazer um bom jogo, um bom espetáculo, mas, fundamentalmente, com um resultado para o nosso lado. Dos adeptos espero apoio, e compreensão no momento em que as coisas corram menos bem, que é nesses momentos que eles são mais importantes", lembrou.