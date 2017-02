Continuar a ler

"Só temos de nos penalizar pela passividade e falta de concentração nos quatro minutos que medeiam os golos dos Belenenses. O que daí para a frente se passou, com a nossa tentativa de dar largura ao ataque, não teve o desfecho que pretendíamos. O Belenenses baixou linhas, tirou espaços e nós perdemos a concentração e passámos a chegar à área de forma menos qualificada. O resultado penaliza muito a equipa. Estivemos relativamente bem, mas isto é feito de golos e o Belenenses teve uma grande eficácia, olhando para o desempenho do Bolat", explicou.



Privado de Nuno Coelho desde muito cedo, Machado admite que a sua saída "condicionou", mas, mesmo assim, opta por não se "agarrar a justificações desse tipo". "O Nuno é um jogador pendular quer na última linha defensiva quer na posição 6, acrescenta muito. Não ganhámos nada com isso. O jogador manifestou sintoma de lesão muscular, vamos ver o que nos vai dizer o departamento clínico sobre a lesão".



Ainda não foi esta segunda-feira que Manuel Machado se estreou a ganhar ao serviço do Arouca , isto apesar de o técnico ter gostado da postura da equipa. Diante do Belenenses , os arouquenses até entraram a vencer, mas viram-se surpreendidos por dois golos de Maurides, tentos que, na ótica do técnico, tornaram o "resultado ingrato" para a sua equipa, com o desaire por 2-1 "Jogo com um resultado ingrato para o Arouca. Fizemos uns bons 45 minutos iniciais, com boa resposta do adversário, o que só valoriza o trabalho feito pelos meus jogadores. Há um ligeiro ascendente que justifica a vantagem dos meus jogadores. Não seria previsível o desfecho que acabou por acontecer. O futebol é feito de nuances. A entrada do André para o meio campo, a que respondemos com a mudança do Mateus, deu outra dinâmica ao Belenenses", começou por analisar o técnico dos arouquenses.

