Segundo a mesma fonte, além de existirem imagens do que se passou, tudo foi testemunhado pelos delegados da Liga e "vai estar no relatório".



Na sala de imprensa, no final da partida, o técnico Manuel Machado desvalorizou o sucedido.



"O que se passou no túnel com o presidente? Nada de mais, uma conversa com o árbitro [Rui Costa], uma intervenção do segurança e uma reação a isso. É um pequeno incidente que não tem qualquer relevo, uma troca de palavras, as pessoas estão excitadas pelo jogo", disse.



O presidente do Arouca, Carlos Pinho, foi este sábado expulso ao intervalo do j ogo com o Sporting de Braga , da 24.ª jornada da Liga NOS, devido a incidentes no túnel do Estádio Municipal de Braga.Segundo fonte do clube bracarense, Carlos Pinho e o filho, Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, "confrontaram os árbitros em termos impróprios e ameaçaram toda a gente, inclusivamente o pessoal do Braga, nomeadamente diretores e até Rui Casaca [diretor executivo da SAD 'arsenalista'] e o diretor de segurança".

Autor: Lusa