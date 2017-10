Continuar a ler

"O futebol é rendimento e temos de ter respeito por aquilo que está do lado oposto. É um Belenenses com uma situação na parte anímica mais estável, níveis de confiança maiores pela situação na tabela. Não vejo que haja facilidade pela frente. Mas também não acho que não tenhamos qualquer tipo de hipótese de ter ambição de ganhar o jogo", disse Manuel Machado.Na antevisão para esta partida, o técnico do emblema cónego também apontou o que gostaria de ver implementado no futebol português de forma a "dar mais justiça desportiva" às provas."Fosse o video-árbitro (VAR) um pouco amigo do Moreirense como tem sido de outros clubes e se calhar a posição na tabela seria um pouco diferente", começou por dizer Manuel Machado que de seguida falou do golo marcado na segunda-feira em Moreira de Cónegos aos 89 minutos por Fábio Martins do Sporting de Braga que deu aos bracarenses uma vitória por 1-0 sobre o Moreirense."Eu não quis falar porque já fui penalizado esta época, já paguei uma multa, e indo ao encontro do que o presidente da Federação tem vindo a pedir aos adeptos, aos técnicos, dirigentes e jogadores, e no sentido de um clima mais ameno, não quis no final do jogo atirar mais achas para a fogueira. Mas é um golo em fora de jogo", disse Manuel Machado.O treinador gostaria que a somar ao VAR e à equipa de arbitragem, os técnicos tivessem a possibilidade de pedir análise de lances, à semelhança, como exemplificou, do que acontece em outras modalidades."Não sei se a curto ou se a médio prazo isto acabará por acontecer. O futebol é muito resistente à mudança. [A ideia é] Permitir que os técnicos em cada um dos jogos tenham dois momentos em que possam pedir que a ferramenta seja usada. No futebol americano, os técnicos podem pedir que os árbitros visualizem um determinado lance", descreveu.Manuel Machado referiu que "nesta sopa de opiniões à volta do acréscimo de verdade desportiva", o seu contributo é este: "Se calhar íamos ter muita mais verdade positiva. E a ferramenta ia trazer muita mais ajuda e verdade que hoje ainda não traz".Moreirense e Belenenses defrontam-se sábado pelas 18H15, no Estádio do Restelo, com arbitragem de João Pinheiro.