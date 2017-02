Manuel Machado elogiou a audácia que o seu coletivo imprimiu durante a maior parte do encontro e apenas lamentou a falta de discernimento na finalização.

"O golo cedo favoreceu a estratégia de transição do Chaves porque tudo o resto correu a nosso favor. Controlámos o que tínhamos de controlar, mas, por isto ou por aquilo, não conseguimos fazer golos e essa disparidade está expressa no trabalho do Bolat e do António Filipe", comentou o treinador, ciente dos "momentos de inspiração individual de Bressan e de Fábio Martins": "Foram remates brilhantes que fizeram a diferença no resultado."