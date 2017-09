Continuar a ler

Sobre o lance controverso que permitiu ao Chaves adiantar-se no marcador já nos descontos da primeira parte, Manuel Machado admitiu que foi uma boa decisão. "Já disse ao árbitro que vi as imagens e que é penálti. Ele tomou a decisão certa. Hoje o vídeo árbitro não foi nosso 'amigo', espero que no futuro haja o mesmo critério e coerência", frisou.



Manuel Machado não problemas em assumir a justiça do triunfo do Chaves, por 3-0, na receção ao Moreirense. "Quando se perde por 3-0 temos de dar os parabéns ao adversário e não estar com muitas justificações", sublinhou o treinador da equipa de Moreira de Cónegos."O nosso plano não resultou. Sabíamos que era importante marcar primeiro, mas ao não conseguirmos o nosso 'mundo ficou ao contrário'. Fizemos um bom controlo do primeiro tempo, permitimos uma bola no nosso poste, no momento de maior perigo do adversário, e depois surge o penálti", acrescentou o técnico.

