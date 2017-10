O resumo do Belenenses-Moreirense (3-0)

Manuel Machado, treinador do Moreirense, falou da derrota por 3-0 este sábado no Restelo, dizendo que o resultado não espelha o que se passou em campo."Foi um jogo de equilíbrios, com um resultado muitíssimo desequilibrado. Antes do primeiro golo do Belenenses, tivemos dois ou três momentos muito bons, com remates do Rafael Costa, um deles ao poste. Depois disso, tivemos uma falha de marcação e o Belenenses marcou. O jogo manteve-se equilibrado, o Zizo teve uma situação para fazer o empate e, mais uma vez, na sequência de mais uma falha de marcação, o Belenenses faz o segundo. O terceiro golo já pouco traz ao jogo. Pelo desempenho das duas equipas, o resultado não é o adequado", frisou.O técnico recordou depois que os cónegos são uma equipa muito jovem e terminou com uma expressão... curiosa: "Este grupo está muito remodelado, com jogadores jovens e que vieram de divisões inferiores. Neste momento, a equipa tem o que é fundamental, tem princípios, não está perdida em campo. Depois há outras coisas que só virão com o tempo. Temos muitos jogadores jovens. É preciso paciência. Não consigo fazer uma mulher parir aos cinco meses".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões