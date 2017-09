Continuar a ler

Manuel Machado respondia aos jornalistas à margem da conferência de imprensa de antecipação do jogo de sábado - deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS -, tendo-se escusado a comentar se a equipa está indiferente aos casos que no passado ligavam o Canelas a situações de violência."Não tenho nada a dizer sobre isso. O Canelas é uma equipa de futebol e vai jogar dentro daquilo que é o quadro regulamentar, ponto final", referiu Manuel Machado.O sorteio para a terceira eliminatória da Taça de Portugal realizado quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou que o Moreirense defronte o Canelas, do Campeonato de Portugal, no dia 15 de outubro.Para Manuel Machado, "as equipas do Campeonato de Portugal, e mesmo mais para baixo, hoje jogam muito bem" porque o "quadro de treinadores atual tem grande qualidade"."Não tendo à sua disposição os praticantes de nível igual aos da Liga, os processos e as condições de trabalho são semelhantes. Felizmente que assim é, as condições de trabalho que existem no Moreirense existem igualmente no Canelas. Depois, há o tal fator motivacional, que muitas vezes esbate a diferença. Queremos ir longe na Taça. Saiu-nos o Canelas, é com máximo respeito que vamos defrontá-los", finalizou.