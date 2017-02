Continuar a ler

Manuel Machado assumiu o comando técnico do Arouca no domingo passado, na sequência da saída de Lito Vidigal pra o Maccabi de Telavive, e encontrou a no 10.º lugar, com 27 pontos, menos dois do que o Chaves, que segue na sétima posição. Na primeira volta, os flavienses venceram em Arouca (1-0) e, além disso, criaram dificuldades aos 'grandes', fator que ser de alerta ao treinador."O Chaves tem jogadores e um grupo de trabalho de qualidade global igual àquele de que disponho. O seu registo em casa é muitíssimo positivo, inclusive o FC Porto e o Sporting podem falar por mim. O que está pela nossa frente é um jogo de muita dificuldade", sintetizou o treinador, referindo-se ao empate dos 'leões' em Chaves (2-2), no campeonato, e ao facto de os verdes e brancos e os 'dragões' terem sido eliminados da Taça de Portugal no terreno da equipa 'azul-grená'.Manuel Machado assumiu ainda que a campanha do Chaves no regresso à I Liga "surpreendeu" e mostra "mérito" de quem preparou a época, ao ponto de também as saídas de "duas ou três referências" em janeiro terem sido colmatadas.No que diz respeito à sua primeira semana de trabalho em Arouca, Manuel Machado considera que "globalmente foi boa" e deseja que ela possa fechar, "justificando tudo o que foi feito, com a vitória com o Chaves".O Chaves-Arouca joga-se no sábado, às 16 horas, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira e tem arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.