Manuel Machado acrescentou que a equipa trabalhou "intensamente no sentido de corrigir o que esteve menos bem e que, pelos vistos, já vem de trás"."Apesar do reconhecimento da qualidade do adversário, isso não nos tira a ambição de ir a Braga pontuar e, se possível, ganhar", acrescentou o treinador.O Arouca é 12.º classificado, com 27 pontos, e vai à cidade dos arcebispos jogar com o Sp. Braga, quinto classificado, com 39 pontos.O Arouca vem de uma sequência de três derrotas seguidas e o Sp. Braga não vence para o campeonato há seis partidas. Apesar disso, o técnico do Arouca relembra que são duas equipas prestes a atingir os seus objetivos."O Sporting de Braga está bem lançado para assegurar o quarto ou quinto lugar e o objetivo de disputar uma prova internacional. O Arouca está a um 'passinho' de atingir aquela meta que garante a manutenção, que são os 30 pontos. Ainda não estamos lá e temos de ter o enfoque nisso", disse Manuel Machado.O adversário tem a vantagem de jogar em casa, "fator que tem de ser levado em conta", mas "o futebol tem essa magia de não haver resultados feitos à partida", considerou Manuel Machado, apontando mesmo o recente empate 3-3 do Real Madrid com o Las Palmas, na Liga espanhola.