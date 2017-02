Continuar a ler

O guarda-redes Rui Sacramento, o defesa venezuelano Jeffre Vargas e o avançado brasileiro Keirrison ficaram de fora dos 'eleitos' do técnico do Arouca, que não pode contar com os médios Artur e Karl, ambos lesionados.



O Arouca, 10.º classificado, com 27 pontos, defronta o Desportivo de Chaves, no sábado, às 16:00, num encontro que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Bracali e Bolat.



Defesas: Anderson Luís, Hugo Basto, Jubal, Nelsinho, Velázquez.



Médios: Adilson, André Santos, Crivellaro, Nuno Coelho e Nuno Valente.



Avançados: Kuca, Mateus, Sami, Sancidino, Tomané e Walter González.





O treinador do Arouca , Manuel Machado, reduziu esta sexta-feira de 21 para 18 o número de futebolistas convocados para a visita ao Desportivo de Chaves, no sábado, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.Ao contrário do seu antecessor, Lito Vidigal, que não revelava convocados, Manuel Machado apresentou os futebolistas chamados para a visita ao sétimo classificado do campeonato, que soma 29 pontos.

Autor: Lusa