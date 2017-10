Continuar a ler

O treinador abordou ainda a diferença de recursos entre as duas equipas, salientando a capacidade de agitar a partida por parte dos suplentes dos arsenalistas.



"Se não fosse possível fazer substituições eu nunca teria perdido este jogo. Os Hortas [André e Ricardo] e o Fábio Martins [autor do golo dos bracarenses aos 89'] deram frescura e tornaram o Braga mais acutilante. A qualidade daquilo que estava no banco do Sp. Braga, por relação com aquilo que eu tinha neste momento, fez a diferença. Pela atitude que tivemos, organizada, combativa e guerreira, a querer ganhar o jogo, fico triste. A ganhar, ganharia o Sp. Braga, mas pelo que fizemos e pelas mudanças que fomos obrigados a fazer, se empatássemos seriamos premiados por isso", concluiu.

Manuel Machado justificou a derrota caseira do Moreirense frente ao Sp. Braga, esta segunda-feira, com as ausências de alguns jogadores. Ainda assim, admitiu que a equipa esteve abaixo do esperado no aspeto atacante."Foi o jogo possível. As quebras do Alfa Semedo e do Rúben Lima obrigaram-no a reorganizar o esquema tático. No plano defensivo, o que foi trabalhado foi numa única unidade de treino e com recurso a imagens. Por isso, podemos dizer que até correu relativamente bem. Mas o Braga tentou sempre e acabou por conseguir. No plano ofensivo nem por isso. A falta de profundidade notou-se", analisou o técnico.