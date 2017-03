Continuar a ler

Manuel Machado sabe que o Marítimo vem de um desaire pesado, frente ao Boavista (0-3), e que vai querer revertê-lo: "São fatores com os quais vamos ter de lidar. Isto, para além da qualidade da equipa".O Arouca é 13.º classificado, com 27 pontos e nenhum nas últimas cinco rondas, enquanto o Marítimo é 6.º, com 37, e tem a possibilidade de manter-se próximo dos lugares de acesso à Liga Europa.Atendendo ao momento das duas equipas, nomeadamente aos cinco desaires consecutivos da sua equipa, Manuel Machado reconhece que é importante não perder."Temos de quebrar a série de resultados negativos e, se não for com 3 pontos, que seja com um. Quebrar o ciclo é fundamental, porque cria índices anímicos diferentes para o jogo de grande dificuldade que vem depois, com o Sporting", disse, aludindo ao encontro da jornada 28, a receção aos 'leões'.Para o jogo deste fim de semana, o técnico volta a contar com o 'capitão' Nuno Coelho, um regresso que o deixa feliz, pela qualidade individual do atleta e pela sua "posição de liderança que contagia dentro do campo".O Marítimo-Arouca joga-se no domingo, no Estádio dos Barreiros, às 16 horas, com arbitragem de Tiago Antunes, de Coimbra.