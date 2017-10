O Moreirense quer travar a série de maus resultados – quatro jogos sem ganhar – e Manuel Machado promete não facilitar diante do Canelas. O objetivo é apenas um: ganhar. "A Taça de Portugal é uma competição de prestígio, em que todos os clubes pensam chegar longe. Vamos ter um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo. Há montes de exemplos no futebol nacional e internacional de clubes da 1ª Liga que são eliminados por outros de menos monta. Por isso, nós temos de estar preparados para as dificuldades. Vamos apresentar-nos na máxima força, com a melhor equipa disponível, com ambição, motivação e respeito máximo. Se não colocarmos em prática um destes quatro pilares, colocamo-nos a jeito para que as coisas saiam erradas", afirmou o professor, num claro aviso aos seus jogadores que no último mês perderam com Chaves e com P. Ferreira e empataram diante de Sporting e Oliveirense.

Sempre atento à realidade do nosso futebol, Manuel Machado avisa ainda que, muito embora os orçamentos sejam diferentes, há mais aspetos que podem aproximar os emblemas da 1ª Liga com os de escalões inferiores: "Hoje em dia há melhores condições de trabalho para todos os clubes. No Campeonato de Portugal há jogadores e treinadores com muita competência. Por isso, será um jogo de grau de dificuldade muitíssimo elevado com o Canelas. Queremos seguir em frente. Temos a nossa ambição."

Autor: Bruno Freitas