O treinador assinou pelo Fafe a sete jornadas do fim da prova e afirmou que isso não ajudou a equipa mas não foi o único fator. "Antes de chegar já acompanhava a 2.ª Liga e, não querendo desvalorizar ninguém, penso que o Fafe planeou muito mal a época e o resultado foi este. Todos temos culpa e eu assumo a minha. Temos que saber fazer uma análise correta das coisas. É certo que fizemos tudo para conseguir a manutenção mas não conseguimos e estamos muito tristes por isso", concluiu.



Também o central do Fafe, Agostinho Carvalho, falou na zona de estrevistas rápidas e não escondeu o momento difícil que a equipa atravessa.



"Não sei o que dizer nesta altura. Pretendíamos vencer este jogo para garantir a manutenção mas infelizmente não conseguimos. Queremos pedir desculpa a todos os adeptos que nos apoiaram sempre em todos os jogos. Foi um jogo menos bom para nós mas temos que sair de cabeça erguida porque trabalhámos até ao fim". O treinador assinou pelo Fafe a sete jornadas do fim da prova e afirmou que isso não ajudou a equipa mas não foi o único fator. "Antes de chegar já acompanhava a 2.ª Liga e, não querendo desvalorizar ninguém, penso que o Fafe planeou muito mal a época e o resultado foi este. Todos temos culpa e eu assumo a minha. Temos que saber fazer uma análise correta das coisas. É certo que fizemos tudo para conseguir a manutenção mas não conseguimos e estamos muito tristes por isso", concluiu.Também o central do Fafe, Agostinho Carvalho, falou na zona de estrevistas rápidas e não escondeu o momento difícil que a equipa atravessa."Não sei o que dizer nesta altura. Pretendíamos vencer este jogo para garantir a manutenção mas infelizmente não conseguimos. Queremos pedir desculpa a todos os adeptos que nos apoiaram sempre em todos os jogos. Foi um jogo menos bom para nós mas temos que sair de cabeça erguida porque trabalhámos até ao fim".

Com a derrota por 3-0 diante do Desportivo das Aves no jogo deste domingo a contar para a 42.ª jornada da 2.ª Liga, o Fafe. O resultado pesou na equipa que ainda tinha esperanças de atingir o playoff para lutar pela manutenção como disse o técnico, Manuel Monteiro."Cheguei ao balneário e estavam todos muito tristes. É uma situação muito complicada. Acreditávamos piamente que íamos ao playoff e não conseguimos. O futebol é isto. Estamos muito tristes mas a vida continua", declarou.