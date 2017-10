O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol teve mão pesada na punição dos jogadores envolvidos nos incidentes que levaram à interrupção do jogo Burinhosa-U. Pinheirense, da jornada passada da Liga de futsal.

As punições mais duras foram para Pirata e Ciro, da formação de Gondomar, que foram punidos com quatro jogos de suspensão. Na equipa anfitriã João Azevedo foi penalizado com três jogos de castigo, os mesmo que o gondomarense Willian. Para além destes castigos foram abertos processos disciplinares aos dois clubes e ainda ao jogador Preto, do U. Pinheirense.

