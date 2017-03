Continuar a ler

"[As presenças de Maradona e Aimar] Serão uma inspiração fantástica para as futuras estrelas do futebol e para os adeptos", referiu, em comunicado, o comité organizador.



A mesma nota lembra que os dois argentinos se sagraram campeões mundiais de sub-20: Maradona em 1979 e Aimar em 1997.



"Sinto-me muito honrado por fazer parte deste evento. Tenho muitas memórias do Mundial que vencemos em 1997. Foi o 'pontapé de saída' para a minha carreira, bem como para muitos dos meus colegas de seleção", destacou Aimar.



Quanto a Maradona, aquele que é apontado como um dos melhores futebolistas de sempre, disse ter recebido o convite para o sorteio "com muita emoção".



"[O sorteio] Leva-me ao passado e ao momento em que conquistei o primeiro grande título mundial. O Mundial de sub-20 é o auge para todos os jogadores jovens. Espero que este ano possamos ver novos Maradonas e Aimares", referiu, por seu turno, Maradona.



Os antigos futebolistas argentinos Diego Maradona e Pablo Aimar, ex-jogador do, vão participar, no próximo dia 15, no sorteio da fase final do Mundial de sub-20, que se disputa na Coreia do Sul, anunciou esta quarta-feira a FIFA.A seleção portuguesa, treinada por Emílio Peixe, é uma das finalistas da prova, cujo sorteio da fase final decorrerá na cidade sul-coreana de Suwon.