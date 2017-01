Maradona viveu muitos o inferno por onde passam os toxicopendentes. Agora diz-se um "sortudo" para se ter livrado dessa adição porque assim não fosse "a esta hora estaria morto".Numa entrevista ao 'Canal 5' italiano, o ex-jogador argentino revelou quando tudo começou: "Tinha 24 anos quando consumi pela primera vez. Em Barcelona. Foi o maior erro da minha vida". El Pibe fala da droga como o "maior problema" e garante não consome há 13 anos.Maradona refere, por outro lado, não compreender as críticas que são feitas a Messi. "Leo é grande, com ou sem Mundial. Tenho 56 anos e nunca vi algo parecido com ele. Agradeço a Deus que seja argentino. Temos o Papa Francisco, Messi e eu. Que mais podem os argentinos pedir?", questiona.

Autor: Sandra Lucas Simões