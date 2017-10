Continuar a ler

A confirmar-se este duelo, será o reencontro entre as duas seleções ibéricas mais de cinco anos depois do último duelo, no Euro'2012, na altura com vitória espanhola nos penáltis. Antes desse duelo, em 2010, recorde-se, Portugal recebeu a Espanha num jogo de preparação no qual venceu por 4-0.



O jornal espanhol 'Marca' adianta esta terça-feira que Portugal e Espanha se irão encontrar em novembro, na próxima paragem para os jogos internacionais, num encontro de preparação para o Mundial'2018 que marcará a estreia dos encontros de seleções no Wanda Metropolitano, estádio do At. Madrid.De acordo com o diário espanhol, a opção inicial da Federação espanhola RFEF passava por convidar o Brasil para este encontro de novembro, mas as negociações acabaram por não ter fumo branco. Assim, acaba por ser Portugal a seleção escolhida, até porque, com o triunfo desta noite, os pupilos de Fernando Santos estão livres do playoff.

