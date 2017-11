Para Marcão, a final da última edição da UEFA Fu tsal Cup (derrota, por 7-0, com o Inter Movistar) está ultrapassada, embora o guardião saliente que foram a segunda equipa mais forte da Europa. "Para nós o jogo correu mal, mas nada nos tira o vice-campeonato europeu. Algumas pessoas olham como tendo sido um dia mau, e foi, mas fica sempre a sensação de que chegámos e só não atingimos aquela última vitória", afirmou o experiente guarda-redes.O guardião garante que o desaire já pertence ao passado – "Já ultrapassámos isso e até já jogámos uma outra ronda desta prova. Conseguimos passar bem, só com vitórias. A nossa equipa está a viver um grande momento. Temos uma grande equipa, que sabe o que fazer, desde o início até ao final do jogo", disse. E confidenciou que já só pensa voltar a levantar aquela taça. "Já sinto muitas saudades! Seria muito bom conquistar o título que falta ao Sporting e ficar na história do clube. Tenho a certeza de que depois de ganharmos o primeiro título europeu muitos outros virão", concluiu.Mas afinal o que tem faltado ao Sporting? Divanei tem a resposta. "Falta um pouco de maturidade, em alguns momentos. Sabemos que estamos a encontrar grandes equipas e que qualquer deslize no jogo paga-se caro. Vimos isso na Record Masterscup, faltavam 7 segundos para acabar e com um erro empatámos e perdemos o torneio. O nível e a concentração têm de estar muito altos", avisou o ala.

Autor: Cláudia Marques