Márcio Sousa, médio ofensivo ex-Vila Real Santo António, reforça o Limianos. Reconhecido como um médio de boa qualidade, tem na criatividade e dinâmica de jogo que impõe nas equipas que joga o seu cartão-de-visita.Aos 30 anos e tendo percorrido as principais divisões do futebol português - 1.ª e 2.ª ligas, Campeonato de Portugal -, provas nas quais contabiliza mais de 200 partidas, divididos por FC Porto, Covilhã, Vizela, Nelas, Rio Maior, Penafiel, Esmoriz, Tondela e Farense, somando na sua carreira desportiva algumas subidas de divisão, assume-se como um reforço importante para o plantel orientado por Artur Jorge, antigo capitão do Sp. Braga.

Autor: João Baptista Seixas