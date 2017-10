O treinador adjunto do Santa Clara, Marco Louçano, elogiou o "caráter" e a "personalidade" da sua equipa, após o triunfo frente ao Belenenses por 2-1 , que valeu o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal."Fizemos um grande jogo, uma primeira parte com quatro ou cinco oportunidades claras para o Santa Clara. Que eu me lembre, o Belenenses teve um canto e dois livres, não teve grandes ocasiões de golo. Esta equipa está de parabéns porque lutou, acreditou sempre e mostrou aqui um grande caráter e personalidade. Aquilo que eles fazem durante a semana, aquilo que eles hoje [domingo] fizeram dentro de campo demonstra a equipa e a família que temos aqui, estão todos de parabéns juntamente com os nossos adeptos que nos apoiaram até ao fim", frisou.Agora, resta aos açorianos manterem os bons resultados na 2.ª Liga, onde ocupam a vice-liderança. "Hoje [domingo], fizemos um grande jogo, passámos uma eliminatória da Taça e agora vamos pensar no V. Guimarães B", concluiu.