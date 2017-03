O historial do Belenenses no Estádio da Luz não é favorável. Neste século, os azuis conseguiram uma vitória e três empates, o último dos quais na época de 2013/14 sob a orientação de Marco Paulo (1-1, golos de Diakité e Cardozo), que se estreava no banco azul depois da saída de Van der Gaag. O técnico, de 43 anos, acredita que a atual equipa também tem capacidade para conquistar pontos.

"O Benfica é muito forte em casa e vai partir para este jogo sabendo do resultado do FC Porto. Vai entrar em campo com muita intensidade, mas se não marcar cedo poderá ficar intranquilo", observa Marco Paulo a Record, considerando que o Belenenses pode explorar vários fatores. "Existem argumentos na equipa, que não se pode remeter só à defesa, podendo aproveitar o eventual cansaço físico e anímico do adversário por ter perdido um jogo da Champions a meio da semana. Evitar golos, não deixar o Benfica organizar o seu jogo e, simultaneamente, não se expor muito pode ser um dos caminhos a seguir para conseguir um bom resultado", preconiza.

Finalmente, em termos de mensagem à equipa, Marco Paulo admite que as palavras de Quim Machado possam passar por estes fatores, mas confia no atual técnico dos azuis. "A equipa está estável, o treinador tem qualidade e saberá transmitir aos jogadores do Belenenses a mensagem mais adequada", refere.



Estreia positiva em época atípica



Marco Paulo estreou-se como técnico principal na Liga na Luz e numa época atípica. Orientava os juniores quando Van der Gaag, acometido por problemas cardíacos, suspendeu a carreira. A visita à Luz ocorreu numa altura em que a equipa precisava de pontos após três derrotas e uma vitória. "A carga emocional era enorme, mas o opositor permitia motivar facilmente uma equipa em que muitos elementos nunca tinham sequer jogado naquele estádio. Disse aos jogadores para se divertirem e eles fizeram-no, provando que tinham capacidade para dar a volta à situação em que o Belenenses se encontrava", recorda.

Autor: João Pedro Abecasis