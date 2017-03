Continuar a ler

De fora continuam Breitner e Carlos Manuel ambos lesionados, com o segundo a ser provavelmente sujeito a uma intervenção cirúrgica a uma hérnia inguinal. Hoje , a equipa de Jorge Casquilha treina na Ribeira Brava, à porta fechada, pelas 15H30.





O médio brasileiro Marco Túlio já não faz parte do plantel do União da Madeira. Só agora foi possível confirmar a saída deste jogador que foi pouco utilizado no tempo em que envergou as cores azuis e amarelas. Túlio, trinco que pertence ao Grémio Anápolis, está de partida para este clube e deve prosseguir a sua carreira em terras brasileiras.Na 2.ª Liga portuguesa fez 6 partidas tendo sido utilizado em 263 minutos. Além destes encontros, jogou 2 jogos na Taça da Liga (100 minutos) e um encontro na Taça de Portugal onde atuou mais 100 minutos. Com a chegada de Marakis perdeu espaço e a melhor solução foi a rescisão, embora tenha permanecido a treinar na Madeira até há bem pouco tempo.O extremo Luís Carlos que esteve lesionado num adutor e que o afastou do último encontro frente ao Guimarães B, ontem já esteve no relvado, efetuando trabalho específico, caminhando para a recuperação total, embora ainda não podendo ser opção para a visita ao Fafe.

Autor: João Manuel Fernandes