João Paulo está de regresso a Portugal após ter jogado as últimas quatro temporadas da sua carreira no Chipre entre AEL Limassol, Apollon e Omonia. Desde o final de 2015/16 que estava sem clube e aceitou agora a oportunidade de integrar os quadros do Marinhense, clube que milita na Divisão de Honra da AF Leiria.O defesa-central, de 35 anos, é natural de Leiria e foi no clube do Lis que fez toda a formação até se estrear na equipa principal em 1999/00. Na sua vasta carreira, João Paulo envergou ainda a camisola do Sporting (2002/03) e do FC Porto (2006/07 e 2007/08).

Autor: Flávio Miguel Silva